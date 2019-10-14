Серая занятость в Петербурге составляет 10-12%. Город недополучает 36 млрд рублей

В зоне неофициальной занятости в Петербурге находится порядка 12% трудящихся. Это обходится бюджету в 36 млрд рублей.

Об этих цифрах рассказал 14 октября глава комфина Алексей Корабельников, презентуя в Смольном проект бюджета на 2020 год. По его словам, одна из значимых проблем – мошеннические операции при получении патентов трудовыми мигрантами. В связи с этим комитет рассматривает различные варианты – в частности, отслеживать платежи по электронной карте мигранта.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что Смольному пришлось пересматривать бюджет 2019 года в части поступлений НДФЛ. Недобрали налогов от офшоров и от мигрантов по патентам.



