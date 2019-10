«Барселона» играет в политику. Футбольный клуб вступился за осужденных каталонских сепаратистов

Испанский футбольный клуб «Барселона» высказался по поводу решения Верховного суда страны, осудившего лидеров независимой Каталонии за мятеж и растрату.

«ФК «Барселона» как одна из ведущих организаций в Каталонии защищает свободу волеизъявления <...>. Сегодня после вынесения Верховным судом [Испании] решения по делу против каталонских гражданских и политических лидеров клуб заявляет, что тюремное заключение не поможет разрешить конфликт, потому что тюрьма не является решением», – сообщается 14 октября в заявлении футбольного клуба.

FC Barcelona announcement

"Prison is not the solution" pic.twitter.com/o0BWOaThgD