«Барселона» играет в политику. Футбольный клуб вступился за осужденных каталонских сепаратистов
Испанский футбольный клуб «Барселона» высказался по поводу решения Верховного суда страны, осудившего лидеров независимой Каталонии за мятеж и растрату.
«ФК «Барселона» как одна из ведущих организаций в Каталонии защищает свободу волеизъявления <...>. Сегодня после вынесения Верховным судом [Испании] решения по делу против каталонских гражданских и политических лидеров клуб заявляет, что тюремное заключение не поможет разрешить конфликт, потому что тюрьма не является решением», – сообщается 14 октября в заявлении футбольного клуба.
FC Barcelona announcement— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2019
"Prison is not the solution" pic.twitter.com/o0BWOaThgD
В «Барселоне» уверены, что решение можно найти «исключительно в политическом диалоге» с участием всех сторон. ФК также призвал освободить лидеров независимой Каталонии.
Заявление футбольного клуба последовало после решения Верховного суда Испании, который 14 октября признал инициаторов референдума о независимости республики виновными в «мятеже и растрате». По версии обвинения, лидеры отдавали себе отчет в том, что их действия могут привести к беспорядкам. Бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас получил максимальный срок в 13 лет. Еще восемь политиков получили сроки от 12 до 9 лет.
Справка:
1 октября 2017 года прошел референдум, в котором участие приняли 43% жителей региона. Подавляющее большинство (90%) высказалось за отделение от Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя, в том числе, силовые методы. Пострадали 893 человека. Конституционный суд признал референдум незаконным. Несмотря на это, 27 октября каталонский парламент большинством голосов одобрил резолюцию о провозглашении независимой республики. Однако уже на следующий день, 28 октября, власти Испании объявили о роспуске правительства и парламента региона и передали полномочия главы Каталонии вице-премьеру страны. Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон смог вовремя покинуть страну. Испанские власти пытались добиться его выдачи, но все попытки закончились неудачей.