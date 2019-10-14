«Барселона» играет в политику. Футбольный клуб вступился за осужденных каталонских сепаратистов

Испанский футбольный клуб «Барселона» высказался по поводу решения Верховного суда страны, осудившего лидеров независимой Каталонии за мятеж и растрату.

«ФК «Барселона» как одна из ведущих организаций в Каталонии защищает свободу волеизъявления <...>. Сегодня после вынесения Верховным судом [Испании] решения по делу против каталонских гражданских и политических лидеров клуб заявляет, что тюремное заключение не поможет разрешить конфликт, потому что тюрьма не является решением», – сообщается 14 октября в заявлении футбольного клуба.

FC Barcelona announcement

"Prison is not the solution" pic.twitter.com/o0BWOaThgD — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2019

В «Барселоне» уверены, что решение можно найти «исключительно в политическом диалоге» с участием всех сторон. ФК также призвал освободить лидеров независимой Каталонии.

Заявление футбольного клуба последовало после решения Верховного суда Испании, который 14 октября признал инициаторов референдума о независимости республики виновными в «мятеже и растрате». По версии обвинения, лидеры отдавали себе отчет в том, что их действия могут привести к беспорядкам. Бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас получил максимальный срок в 13 лет. Еще восемь политиков получили сроки от 12 до 9 лет.



