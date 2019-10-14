Пьяного полицейского подозревают в ДТП на встречке. Пострадала женщина с ребенком

В Воронежской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о «пьяном» ДТП в отношении сотрудника полиции. В аварии пострадали двое, особенно сильно досталось девочке-подростку.

Как сообщает 14 октября пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области, вечером 11 октября 35-летний старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Аннинскому району, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Chevrolet. Двигаясь по Красноармейской улице поселка Анна, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114.

В результате аварии были госпитализированы 20-летняя девушка, управлявшая «Ладой», и ее 13-летняя пассажирка. Девочка получила тяжелые травмы.





В отношении полицейского возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Мужчина задержан и в ближайшее время будет допрошен в качестве подозреваемого, отмечают в ведомстве. Следствие решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее изданию «Блокнот Воронеж» в МВД заявляли, что за рулем «Шевроле» был не сотрудник полиции, а его брат, полицейский же ехал в качестве пассажира.