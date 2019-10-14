Трое полицейских выдумали наркопритон. Теперь ими занимаются ФСБ и СК

Трое астраханских полицейских подозреваются в фальсификации доказательств. Как сообщили 14 октября в Следственном комитете по региону, сотрудники правоохранительных органов якобы незаконно обвинили местного жителя в создании наркопритона.

По версии следствия, трое оперативников отдела по контролю за оборотом наркотиков с июля по август 2019 года подделали документы «о проведении гласных и внегласных оперативно-разыскных мероприятий, содержащих несоответствующие действительности сведения о посещении местными жителями указанной квартиры для приема наркотических средств». В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о создании наркопритона (ст. 232 УК), ему грозило до 4 лет лишения свободы.

Позже региональное управление ФСБ предоставило оперативные материалы, на основании которых и задержали троих полицейских. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 303 УК (фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности).



