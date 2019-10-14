Россиянку на границе оставили без кружевного белья. Таможенники изъяли у шопинг-туристки 24 кг бюстгальтеров

Почти три сотни бюстгальтеров «выловили» таможенники на границе с Эстонией.

Как сообщает 14 октября Кингисеппская таможня, в пункте пропуска «Ивангород» женщина на автомобиле пыталась провезти в Россию 279 бюстгальтеров. Предметы нижнего белья россиянка, с её же слов, купила на распродаже в Нарве. Однако размер был не её. Это несовпадение шопинг-туристка объяснила просто – товар предназначается родственникам. Такое разъяснение таможенников не удовлетворило, хоть общая стоимость нижнего белья (430 евро) и не превысила лимит суммы товаров для ввоза в РФ для личных целей (500 евро).

«Количество перемещаемого товара указывало на то, что он не предназначен для личного пользования и должен быть задекларирован в общем порядке», – резюмировал начальник таможенного поста «Ивангород» Эдуард Пронькин.

За недекларирование товаров (часть 1 статьи 16.2 КоАП РФ) женщине грозит штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товаров.



