Лика надеется на помощь

Лика родилась с пигментным гигантским невусом. Это доброкачественное новообразование, но оно может в любой момент переродиться в рак кожи. Ни один врач точно не знает, как невус поведёт себя дальше. Именно поэтому его нужно как можно скорее удалить. К тому же у девочки стали появляться новые пятна. Но стоимость лечения для семьи огромна.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь в сборе средств на сложную многоэтапную процедуру по удалению невуса.

Лика Косинская, 5 лет.

Врожденный пигментный невус волосистой части головы и шеи.

Поможет сложная многоэтапная процедура по удалению невуса. Стоимость 4 297 717 руб.

Невус – это не просто родимое пятно, а мутировавшие клетки кожи. Достаточно небольшой травмы или яркого солнца, чтобы запустить процесс перерождения в меланому. Он также может начаться из-за любого гормонального сбоя. По статистике, около 50% гигантских невусов становятся смертельно опасными. Единственным способом лечения, который полностью защитит от смертельного риска, на сегодняшний день является полное удаление мутировавших клеток.

Но обычная пересадка кожи Лике не поможет. Невус – это не просто косметический дефект, проблема гораздо глубже. Поэтому нужно провести ряд сложных процедур и операций. Ждать нельзя – невус на шее девочки уже начал увеличиваться в размерах, стали появляться новые пятна. Это очень тревожный знак.

Родители Лики обращались ко многим специалистам, но врачи предлагали лишь наблюдать за новообразованием. Только в РДКБ им. Пирогова предложили на платной основе удалить невус, однако не дают гарантий. К тому же процесс займёт несколько лет.

В свою очередь медики в израильской клинике «Хадасса» могут полностью убрать мутировавшие клетки всего за год – там врачи разработали уникальный метод по лечению данного заболевания, который уже помог многим детям. Но лечение тоже платное, и стоимость огромна для обычной семьи – почти 4,3 млн рублей.

Родители Лики просят неравнодушных людей помочь собрать нужную сумму на лечение.

О том, как помочь Лике, можно узнать на её странице на сайте БФ «Алёша».