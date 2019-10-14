Застигнутый врасплох бульдозер «захвачен» под Колпино. Он возводил многометровую свалку на берегу реки

Свалку высотой в несколько метров остановили экономическая полиция и экологи в Колпинском районе Петербурга. Мусор сбрасывали, в том числе, в водоохранной зоне реки Попова Ижорка.

О совместном рейде с управлением экономической безопасности полицейского главка комитет по природопользованию Смольного сообщает 14 октября. Чиновники и силовики приехали на площадку днем пятницы, 11 числа. Несмотря на близость выходных, работа кипела.

«На месте полиции удалось застать врасплох за работой бульдозер, который планировал территорию свалки», – отметили чиновники.





Кроме испуганного бульдозера, привезенные отходы разгружали три грузовика. Еще один не успел приступить и также был задержан.

В основном территорию у реки захламили строительными отходами, но не только. Слой мусора достигает нескольких метров.

Водители грузовиков получили 8 протоколов. Также возбуждено административное расследование по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований при обращении с отходами производства и потребления»). Отобраны пробы отходов для определения класса опасности.

Грузовики и бульдозер изъяты, транспорт помещен на специализированную стоянку. Не исключено возбуждение уголовного дела.