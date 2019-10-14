Павел Дуров оставит себе 1,7 млрд долларов за криптовалюту, которую запрещают запускать власти США

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров не пострадает от временного запрета на выпуск и распространение его нового проекта — криптовалюты Gram. Собранные с инвесторов 1,7 млрд долларов возвращать не придется согласно условиям соглашения с инвесторами.

Как пишет 14 октября The Bell, судебный запрет властей США отнесен к случаю форс-мажора, наравне со стихийными бедствиями. А значит, что даже незапуск проекта в обещанный срок до 31 октября не повлечет для Дурова проблем.

Впрочем, как пишет издание, команда Дурова пока не дала инвесторам однозначного ответа, как она поступит после решения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). В субботнем письме говорится, что вместе с консультантами она анализирует все возможные варианты, исходя из интересов всех заинтересованных сторон.

Напомним, SEC считает, что продажа токенов Gram не была зарегистрирована, что нарушает закон США о ценных бумагах от 1933 года. Американские власти ввели временный судебный запрет в отношении компаний Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc.

О планах запустить блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) с криптовалютой Gram основатель мессенджера Павел Дуров заявил еще в конце 2017 года.



