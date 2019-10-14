В Кузьмоловском машину проткнули ломом до водительского сиденья. В Петербурге автомобилям устроили «уплотнительную парковку»

Оставление автомобиля без присмотра может обернуться для владельца неприятным сюрпризом даже без нарушений правил парковки. К примеру, машина может попасть в ДТП и в отсутствие хозяина. Или получить ненужный аксессуар в виде лома в крыше.

В поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ленобласти припаркованный автомобиль проткнули ломом. Как пишет 14 октября участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Алена, произошло это в ночь на 4 октября. По ее словам, заточенный лом вогнали в крышу автомобиля так, что он насквозь прошел через водительское сиденье. Владельцы пострадавшей машины ищут очевидцев, видеозаписи произошедшего и других таких же пострадавших.

По словам Алены, случившееся не связано с парковкой, и ее машина, как и соседние на фото «Жигули», стоят не на тротуаре, а на специально отсыпанном для парковки месте. «Живу в соседнем дворе. Поселок строился в 50-х годах. В этом дворе не было даже одного места для машин. Поэтому сделали отсыпку и ограждение. Это дворовая территория, где пешеход и так имеет приоритет. Спорить смысла нет. Эти места для авто, и с этим вообще никто не спорит», – подтверждает участник группы Александр.





«Занимаемся доказательствами. Тем более, дорогу человеку не переходили, денег не должны», – добавляет потерпевшая.

В Петербурге неприятные подарки водителям преподнесли другие водители. На Чугунной улице утром 14 октября у края проезжей части выстроились четыре разбитые припаркованные машины – «и никого вокруг», пишет в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Наташа. Пострадали две легковушки, микроавтобус Ford Transit и грузовик ГАЗон.

Еще один неизвестный устроил внеплановый «тюнинг» припаркованному Renault в Кировском районе Петербурга. «12 октября поставила машину у метро «Проспект Ветеранов» на улице Стойкости, 8, напротив магазина «Магнит», и уехала за город. 13 октября знакомый прислал вот эти фото. Прошу откликнуться, если кто-то что видел или слышал!» – пишет в группе хозяйка машины.

У легковушки помят и расцарапан бок. В комментариях предположили, что повреждения оставил грузовик.