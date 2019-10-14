В России предложили до суда блокировать информацию о жестоком обращении с животными

Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес на рассмотрение высшего законодательного органа РФ проект закона, который предусматривает досудебную блокировку «информации, содержащей материалы о жестоком обращении с животными».

«Законопроект является результатом анализа правоприменительной практики, в том числе судебных актов о признании информации о жестоком обращении с животными запрещенной, и направлен на пресечение распространения в сети Интернет информации, которая может причинить вред психическому здоровью неограниченного круга лиц, в том числе несовершеннолетних детей», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному 14 октября.

Бурматов подчеркнул, что сейчас подобные материалы можно блокировать через суд. Таких решений Фемиды насчитывается уже почти 1500. Однако глава комитета по экологии и охране окружающей среды полагает, что нынешняя процедура «достаточно длительная», так как может занимать несколько месяцев.

«Введение механизма ограничения доступа к информации о жестоком обращении с животными в досудебном порядке не будет подменять собой процессуальное производство, связанное с расследованием уголовных дел», – подчеркнул Бурматов.





Автор законопроект подсчитал, что Роскомнадзору придется обрабатывать в год 38,5 тысячи сообщений о блокировке информации о жестоком обращении с животными, на что ежегодно потребуется восемь миллионов рублей из госбюджета. Бурматов полагает, что еще миллион будет нужен на «доработку Единого реестра» запрещенных сайтов.