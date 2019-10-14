Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+7°C
/ Завтра: +6
$ 64.37р
70.93р
14:47 14.10.2019
Расширенный поиск

Общество
14.10.2019 11:53
Печать

В России предложили до суда блокировать информацию о жестоком обращении с животными

Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес на рассмотрение высшего законодательного органа РФ проект закона, который предусматривает досудебную блокировку «информации, содержащей материалы о жестоком обращении с животными».

«Законопроект является результатом анализа правоприменительной практики, в том числе судебных актов о признании информации о жестоком обращении с животными запрещенной, и направлен на пресечение распространения в сети Интернет информации, которая может причинить вред психическому здоровью неограниченного круга лиц, в том числе несовершеннолетних детей», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному 14 октября. 

Бурматов подчеркнул, что сейчас подобные материалы можно блокировать через суд. Таких решений Фемиды насчитывается уже почти 1500. Однако глава комитета по экологии и охране окружающей среды полагает, что нынешняя процедура «достаточно длительная», так как может занимать несколько месяцев. 

«Введение механизма ограничения доступа к информации о жестоком обращении с животными в досудебном порядке не будет подменять собой процессуальное производство, связанное с расследованием уголовных дел», – подчеркнул Бурматов.


Автор законопроект подсчитал, что Роскомнадзору придется обрабатывать в год 38,5 тысячи сообщений о блокировке информации о жестоком обращении с животными, на что ежегодно потребуется  восемь миллионов рублей из госбюджета. Бурматов полагает, что еще миллион будет нужен на «доработку Единого реестра» запрещенных сайтов.

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      АО «Альфа-Банк»
      14.10.2019 14:08

      Альфа-Банк в Санкт-Петербурге открыл отделение после реновации

      Обновленное отделение «ККО Нева» Альфа-Банка открылось после ремонта по адресу Лиговский пр., д. 73.
      АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      14.10.2019 13:42

      «Сад времени» – участник городского конкурса на лучшее комплексное благоустройство

      Коттеджный поселок бизнес-класса «Сад времени», который возводится компанией «Строительный трест» в Петергофе, стал участником ежегодного городского смотр-конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий среди районов Санкт-Петербурга в номинации «Самый благоустроенный инвестиционный объект (промышленный объект, деловой объект или объект потребительского рынка)».
      pixabay.com
      14.10.2019 11:25

      30 октября - круглый стол «Курс на диджитализацию»

      Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают Вас принять участие в круглом столе: «Курс на диджитализацию»
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      14.10.2019 11:11

      Более 90% платежей петербуржцы совершают в интернете

      Аналитики Банка «Санкт-Петербург» подсчитали долю платежей, которые клиенты банка совершают с помощью удаленных каналов (интернет-банк, мобильное банковское приложение), и выяснили, что на сегодняшний день 91% всех платежей клиентов в банке составляют онлайн платежи.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      11.10.2019 15:10

      ОПИФ «БСПБ - Сбалансированный» управляющей компании «БСПБ Капитал» занимает I место в России по доходности с начала 2019 года

      Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» под управлением ООО «БСПБ Капитал» (дочерняя компания банка «Санкт-Петербург») стал лидером российского рынка доверительного управления по доходности, показав прирост стоимости пая с начала 2019 года +35% (по данным InvestFunds).
      фото предоставлено компанией РСТИ (Росстройинвест)
      11.10.2019 13:01

      Губернатор Ленинградской области торжественно открыл детский сад от РСТИ

      Сегодня, 11 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления холдинга РСТИ Игорь Креславский торжественно открыли детский сад на 240 мест, который РСТИ (ГК Росстройинвест) построил в ЖК «Золотые купола» в Сертолово.
      «Петербургская Недвижимость»
      11.10.2019 12:13

      «Петербургская Недвижимость» признана лучшей риэлторской компанией

      Компания получила главный приз на национальном конкурсе в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2019. Ее признали лучшей риэлторской организацией на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга и Ленинградкой области.
      shutterstock.com
      10.10.2019 18:00

      «Образцовые кварталы» ещё ближе

      Представители застройщика «Терминал-Ресурс» проведут консультации о строящейся и готовой жилой недвижимости в филиале одного из банков-партнёров.
      АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      10.10.2019 11:46

      «Строительный трест» объявляет о результатах продаж по итогам третьего квартала 2019 года

      По итогам третьего квартала 2019 года продажи компании «Строительный трест» достигли 10,8 млрд рублей. Таким образом, объем поступивших денежных средств в компанию за 9 месяцев текущего года вырос на 25% по сравнению с показателями 2018 года. Общая доля сделок с использованием ипотеки составила 65%.
      фото предоставлено компанией "Магистраль двух столиц"
      10.10.2019 10:48

      На новом участке М-11 проходит Неделя безопасности

      На 7-ом участке автомагистрали М-11 (с 543-го по 646-й км) с 7 по 11 октября проходит Неделя безопасности.
      ГК «КВС»
      10.10.2019 10:16

      Открываем Америку: ГК «КВС» представил проект двора 2 очереди ЖК «Континенты»

      Группа компаний «КВС» представила проект ландшафтного дизайна двора 2-ой очереди ЖК «Континенты», которая недавно вышла в продажу. Согласно концепции благоустройства, двор будет выполнен в тематике Америки.
      ГК «Ленстройтрест»
      09.10.2019 16:38

      ГК «Ленстройтрест» вышла в финал премии CREDO-2019

      ГК «Ленстройтрест» поберется за победу в номинации «Лучшая организация-застройщик на рынке малоэтажного и загородного жилищного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».