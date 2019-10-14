«Бизнес-центр парализован». Очевидцы заявили об обысках в офисе компании «Транзас»

Работу компании «Транзас навигатор» на Васильевском острове в Петербурге утром 14 октября остановил обыск ФСБ. Из здания никого не выпускают, дозвониться до офиса невозможно.

О том, что в «Транзас» на Малом проспекте Васильевского острова «нагрянули маски-шоу УФСБ», «Фонтанке» сообщили читатели утром 14 октября. По их словам, работа бизнес-центра в доме №54 встала, «всех впускают, никого не выпускают, сотрудников сгоняют в одно помещение».

Дозвониться по номерам, указанным на сайте компании, невозможно – на том конце все время занято. Телефон пресс-секретаря организации выключен. В региональном управлении ФСБ комментировать обыски отказались.

«Транзас» разрабатывает спутниковые и навигационные системы для судостроительной отрасли. 100% «Транзаса», по данным СПАРК, принадлежит компании «Вяртсиля воядж лимитед», зарегистрированной в Ирландии. Управляет «Транзасом» в Петербурге Игорь Гапешко. Звонок «Фонтанки» он сбросил.



