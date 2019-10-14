Торговля смотрит на восток. Арабская Mubadala Investment Company может купить половину ТЦ «Галерея» за 650 млн долларов

Инвесткомпания Morgan Stanley продаст 49% в компании, владеющей торгово-развлекательным комплексом «Галерея», арабской Mubadala Investment Company. Как сообщают 14 октября «Ведомости», сделка еще не закрыта, но стороны считают ее фактически состоявшейся.

«Фонтанка» ранее писала об этой сделке, однако была неизвестна доля, которую собирается приобрести арабская компания.

ТЦ «Галерея» построен казахстанской Meridian Capital в 2010 году на Лиговском проспекте, рядом с Московским вокзалом. Общая площадь комплекса – 192 000 кв.м, арендопригодная – 93 000 кв.м. Фонд под управлением Morgan Stanley купил его в 2011 году за $1,1 млрд.

Сейчас «Галерея», по оценкам экспертов, стоит $1,3 млрд. Таким образом, 49% оценивается в $650 млн.

Mubadala – крупнейший инвестфонд Объединенных Арабских Эмиратов, он управляет активами на $229 млрд. Фонд инвестирует в нефтегазовый и финансовый сектора, авиапромышленность, недвижимость и др. В России партнером Mubadala выступает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), с которым в 2013 году было создано совместное предприятие на $2 млрд. Всего же арабская компания планировала потратить в России около $5 млрд.



