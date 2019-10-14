«Путинизм как глобальный политический лайфхак». Сурков объяснил, зачем изучать «курс Путина»

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что «путинизм» нужно изучать как практически идеально работающий метод для власти. Об этом он 14 октября рассказал «Актуальным комментариям».

Издание запустило рубрику «Путинизм», в рамках которой собирается изучать «различные аспекты курса Путина». По этому поводу и высказался чиновник, которого ранее называли «теневым кардиналом Кремля».

«Исследовать путинизм как действующую идеологию повседневности со всеми его социальными инновациями и продуктивными противоречиями — очень полезное начинание. Потому что путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. А понять, «как они делают это», всегда интересно, если сделанное привлекает и впечатляет», – заявил Сурков.

Отметим, в первом выпуске «Путинизма» опубликованы исключительно статьи иностранных авторов.

«Что же делать — нет пророка в своем отечестве. Путинизм, как это ни парадоксально, приходит к нам с запада. В отраженном, а значит, отчасти искаженном свете. Но он наш. И без него никак», – прокомментировал Сурков.



