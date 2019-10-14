Адресная программа Петербурга в 2019 году исполнена всего на 43%. Комфин придумал, как поторопить ответственные ведомства

Расходная часть бюджета Петербурга исполнена на 435 млрд рублей за девять месяцев текущего года. Это 67,6% от утвержденного бюджета и 66% от уточненного плана на год (659,3 млрд).

Исполнение бюджета обсуждалось 14 октября на заседании городского правительства. По адресной инвестиционной программе потрачено 38,8 млрд рублей – это всего 43,5% от плана. В связи с этим глава комфина Алексей Корабельников напомнил о некоторых изменениях в порядке исполнения бюджета.

В частности, не будут предоставляться авансы по контрактам, если их погашение планируется в следующем финансовом году. Кроме того, в сентябре был изменен порядок предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям. Если до 15 ноября предыдущего года учреждение так и не начало проводить конкурсные процедуры, значит, оно не способно грамотно распоряжаться бюджетными деньгами и выделенные ему субсидии подлежат возврату. В то же время, появилась возможность заключать с учреждениями трехлетние соглашения по субсидиям на иные цели. Раньше они подписывались только на один год.

Кроме того, комфин предложил внести несколько изменений в порядок исполнения бюджета. В частности, установить запрет на авансирование подрядчиков, привлеченных к строительству объектов адресной инвестиционной программы, в случае наличия у них просроченной задолженности по другим государственным контрактам, а также задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей.





Еще одно предложение – начиная с 2020 года установить срок, не позднее которого все конкурсные процедуры должны быть завершены – 1 октября.

При этом план по доходам исполнен на 72,5% (456,6 млрд), так что текущий профицит состааляет 21,6 млрд рублей.

На прошлой неделе ЗакС принял во втором чтении корректировку бюджета 2019 года. Адресная инвестиционная программа, по сравнению с первоначальным вариантом, сократилась на 16,8 млрд рублей – до 72,5 млрд рублей. В основном — за счет неисполнения со стороны комитета по строительству и КРТИ.

Одновременно на 13,2 млрд рублей выросли текущие расходы, относящиеся к социальной сфере. В конечном итоге, расходная часть сокращается на 3,4 млрд рублей и составляет 666,6 млрд рублей. Доходы — 627,9 млрд (при изначальной величине в 592 млрд); дефицит — 38,6 млрд, что на четверть меньше, чем закладывали при утверждении бюджета. Максимальная сумма заимствований на 2019 год установлена в 35 млрд рублей.