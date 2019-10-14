Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+7°C
/ Завтра: +6
$ 64.22р
70.73р
11:49 14.10.2019
Расширенный поиск

Город
14.10.2019 11:38
Печать

Адресная программа Петербурга в 2019 году исполнена всего на 43%. Комфин придумал, как поторопить ответственные ведомства

Расходная часть бюджета Петербурга исполнена на 435 млрд рублей за девять месяцев текущего года. Это 67,6% от утвержденного бюджета и 66% от уточненного плана на год (659,3 млрд).

Исполнение бюджета обсуждалось 14 октября на заседании городского правительства. По адресной инвестиционной программе потрачено 38,8 млрд рублей – это всего 43,5% от плана. В связи с этим глава комфина Алексей Корабельников напомнил о некоторых изменениях в порядке исполнения бюджета.

В частности, не будут предоставляться авансы по контрактам, если их погашение планируется в следующем финансовом году. Кроме того, в сентябре был изменен порядок предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям. Если до 15 ноября предыдущего года учреждение так и не начало проводить конкурсные процедуры, значит, оно не способно грамотно распоряжаться бюджетными деньгами и выделенные ему субсидии подлежат возврату. В то же время, появилась возможность заключать с учреждениями трехлетние соглашения по субсидиям на иные цели. Раньше они подписывались только на один год.

Кроме  того, комфин предложил внести несколько изменений в порядок исполнения бюджета. В частности, установить запрет на авансирование подрядчиков, привлеченных к строительству объектов адресной инвестиционной программы, в случае наличия у них просроченной задолженности по другим государственным контрактам, а также задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей.


Еще одно предложение – начиная с 2020 года установить срок, не позднее которого все конкурсные процедуры должны быть завершены – 1 октября.

При этом план по доходам исполнен на 72,5% (456,6 млрд), так что текущий профицит состааляет 21,6 млрд рублей.

На прошлой неделе ЗакС принял во втором чтении корректировку бюджета 2019 года. Адресная инвестиционная программа, по сравнению с первоначальным вариантом, сократилась на 16,8 млрд рублей – до 72,5 млрд рублей. В основном — за счет неисполнения со стороны комитета по строительству и КРТИ.

Одновременно на 13,2 млрд рублей выросли текущие расходы, относящиеся к социальной сфере. В конечном итоге, расходная часть сокращается на 3,4 млрд рублей и составляет 666,6 млрд рублей. Доходы — 627,9 млрд (при изначальной величине в 592 млрд); дефицит — 38,6 млрд, что на четверть меньше, чем закладывали при утверждении бюджета. Максимальная сумма заимствований на 2019 год установлена в 35 млрд рублей.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      14.10.2019 11:11

      Более 90% платежей петербуржцы совершают в интернете

      Аналитики Банка «Санкт-Петербург» подсчитали долю платежей, которые клиенты банка совершают с помощью удаленных каналов (интернет-банк, мобильное банковское приложение), и выяснили, что на сегодняшний день 91% всех платежей клиентов в банке составляют онлайн платежи.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      11.10.2019 15:10

      ОПИФ «БСПБ - Сбалансированный» управляющей компании «БСПБ Капитал» занимает I место в России по доходности с начала 2019 года

      Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» под управлением ООО «БСПБ Капитал» (дочерняя компания банка «Санкт-Петербург») стал лидером российского рынка доверительного управления по доходности, показав прирост стоимости пая с начала 2019 года +35% (по данным InvestFunds).
      фото предоставлено компанией РСТИ (Росстройинвест)
      11.10.2019 13:01

      Губернатор Ленинградской области торжественно открыл детский сад от РСТИ

      Сегодня, 11 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления холдинга РСТИ Игорь Креславский торжественно открыли детский сад на 240 мест, который РСТИ (ГК Росстройинвест) построил в ЖК «Золотые купола» в Сертолово.
      «Петербургская Недвижимость»
      11.10.2019 12:13

      «Петербургская Недвижимость» признана лучшей риэлторской компанией

      Компания получила главный приз на национальном конкурсе в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2019. Ее признали лучшей риэлторской организацией на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга и Ленинградкой области.
      shutterstock.com
      10.10.2019 18:00

      «Образцовые кварталы» ещё ближе

      Представители застройщика «Терминал-Ресурс» проведут консультации о строящейся и готовой жилой недвижимости в филиале одного из банков-партнёров.
      АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      10.10.2019 11:46

      «Строительный трест» объявляет о результатах продаж по итогам третьего квартала 2019 года

      По итогам третьего квартала 2019 года продажи компании «Строительный трест» достигли 10,8 млрд рублей. Таким образом, объем поступивших денежных средств в компанию за 9 месяцев текущего года вырос на 25% по сравнению с показателями 2018 года. Общая доля сделок с использованием ипотеки составила 65%.
      фото предоставлено компанией "Магистраль двух столиц"
      10.10.2019 10:48

      На новом участке М-11 проходит Неделя безопасности

      На 7-ом участке автомагистрали М-11 (с 543-го по 646-й км) с 7 по 11 октября проходит Неделя безопасности.
      ГК «КВС»
      10.10.2019 10:16

      Открываем Америку: ГК «КВС» представил проект двора 2 очереди ЖК «Континенты»

      Группа компаний «КВС» представила проект ландшафтного дизайна двора 2-ой очереди ЖК «Континенты», которая недавно вышла в продажу. Согласно концепции благоустройства, двор будет выполнен в тематике Америки.
      ГК «Ленстройтрест»
      09.10.2019 16:38

      ГК «Ленстройтрест» вышла в финал премии CREDO-2019

      ГК «Ленстройтрест» поберется за победу в номинации «Лучшая организация-застройщик на рынке малоэтажного и загородного жилищного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».
      pixabay.com
      09.10.2019 15:23

      25 октября - круглый стол «Место пусто не бывает. Почему рестораны и магазины уходят из центра»

      Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол по теме: «Место пусто не бывает. Почему рестораны и магазины уходят из центра»
      Setl Group
      09.10.2019 12:53

      Setl Group передает квартиры дольщикам «МореОкеан» на 9 месяцев раньше срока

      Дольщики второго корпуса проекта «МореОкеан» на Яхтенной ул., 28 получат ключи от готовых квартир на целых 9 месяцев раньше срока, указанного в договоре. Застройщик Setl Group уже приступил к передаче квартир.
      предоставлено МегаФон
      09.10.2019 12:41

      Абоненты МегаФона получат кэшбэк до 30% для оплаты услуги связи

      МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи.