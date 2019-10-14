Пресс-релизы
30 октября - круглый стол «Курс на диджитализацию»
Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают Вас принять участие в круглом столе: «Курс на диджитализацию»
Предварительный список вопросов к обсуждению:
- Современные банковские платформы. В чем их основные преимущества? Функционал? Какие задачи помогает решать? Насколько решены вопросы безопасности?
- Эволюция интернет-банка, мобильных приложений, ДБО. Новые системы обслуживания клиентов. Сотрудничество банков и телекоммуникационных компаний.
- Система быстрых платежей. Возможность оплаты по QR-коду. Электронная оплата. Упрощение оплаты для физических лиц со стороны участников процесса платежа.
- Электронные ипотечные закладные. Насколько упрощают процедуру сделки? Процесс уже достаточно налажен или его еще предстоит усовершенствовать?
- Рынок банковских карт. Результаты 2019 года: кол-во эмитированных карт, объем платежей по картам. Доля зарплатных карт в общем объеме. Динамика выдач ЕКП (в тех банках, которые работают с продуктом). Бесконтактные платежи – карты с NFC (PayPass, PayWave) – статистика, динамика. Последние данные по карте «МИР». Сколько выдано? Динамика г/г.
- Биометрия – технологии будущего. Какие преимущества дает? Насколько пользуется спросом в 2019 году?
- Насколько охотно банки сейчас инвестируют в Финтех? Какие еще банковские цифровые продукты могут быть востребованы в ближайшее время?
К участию приглашаются представители банков, операторов мобильной связи, эксперты рынка.
По вопросам участия обращаться:
Елена Фуганова
+7 (981)791-30-83
elena.fuganova@fontanka.ru