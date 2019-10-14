Посуду не бил, чего не скажешь о бармене. Петербургский адвокат погулял в скучном поезде до Вологды

Адвоката Владимира Болотина будут судить за побитую бригаду поезда Петербург — Вологда. Подпитый защитник, если верить следствию, постоянно норовил проехаться по чьему-то лицу.

О завершении расследования в отношении Болотина 14 октября сообщает Северо-Западное управление СК на транспорте. Ему оформили букет из трех статей, в том числе о хулиганстве, после мартовской командировки в Вологду.

По мнению обвинения, Болотин проводил время в пути из Петербурга в алкогольном подпитии и предсказуемо встретил устное сопротивление проводника. Сделанное замечание возмутило Владимира Николаевича.

«Обвиняемый нанес удар рукой, но проводник-женщина смогла уклониться», – описывают завязку вечера в СКР.





Путешествие по поезду казалось адвокату чуть ли не единственным способом убить скуку, спать под мерный перестук он отказывался. В вагоне-ресторане Болотин, по мнению следствия, потребовал алкоголь, но ему отказали. Предметы интерьера и посуду обвиняемый сохранил в целости, гнев он выместил на побитом бармене.

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В тамбуре у Болотина состоялось свидание с начальником поезда, тоже женщиной. Она отвесила ему «смирительную» оплеуху, но просчиталась с последствиями. Болотин не успокоился, а дал сдачи, до сотрясения и закрытой черепно-мозговой травмы.

В разгар дебоша поезд проезжал по территории Бокситогорского района Ленобласти. В местный суд дело Болотина и передали. Первое заседание состоится 22 октября, отмечено в картотеке суда.

Адвокатом Владимир Болотин работает с 2003 года. По данным адвокатской палаты Санкт-Петербурга, его статус по-прежнему действующий.