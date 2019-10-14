СМИ: Серийный насильник оказался бывшим сотрудником угрозыска. Мужчина насиловал женщин и подростков в течение 15 лет

Задержанный в Томской области по подозрению в серии изнасилований мужчина ранее работал в милиции. Об этом утром 14 октября пишут ТАСС и «Тайга.инфо».

Источники этих изданий уточнили, что подозреваемый работал в милиции до совершения преступлений.

«С 1979 по 1990-е годы он работал в уголовном розыске (милиции Стрежевого), то есть до начала совершения преступлений. К моменту задержания работал в компании "Томскнефть" (основное нефтедобывающее предприятие региона)», – заявил собеседник ТАСС.

Отметим, накануне в Следственном комитете по региону сообщили о задержании 60-летнего мужчины по подозрению в совершении серии изнасилований с 2004 по 2017 год в городе Стрежевой. Установить его личность помогла ДНК-экспертиза, кроме того, его опознала одна из потерпевших.

Мужчине предъявлены обвинения по ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда) и ст. 131 УК (изнасилование с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью).



