Курды заключили соглашение с Асадом. Сирийская армия вошла на курдские территории

Курдские власти заявили о достигнутом соглашении с официальным Дамаском в рамках ответа на военную операцию Турции.

«Предварительная военная» сделка [курдов] с Дамаском ограничивает размещение армии вдоль границы. Политические вопросы стороны обсудят позже», – сообщает 14 октября агентство Reuters со ссылкой на представителей сирийских курдов.

Советник администрации Бадран Цзя Курд рассказал, что договор с режимом Башара Асада стал попыткой курдов найти пути защиты «после того, как США «дали зеленый свет» для турецкого наступления».

Издание Al Mayadeen добавило, что войска Асада продвигаются на север страны. Якобы армия Дамаска «без препятствий» проходит блокпосты на курдских территориях.



