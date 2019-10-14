Курды заключили соглашение с Асадом. Сирийская армия вошла на курдские территории
Курдские власти заявили о достигнутом соглашении с официальным Дамаском в рамках ответа на военную операцию Турции.
«Предварительная военная» сделка [курдов] с Дамаском ограничивает размещение армии вдоль границы. Политические вопросы стороны обсудят позже», – сообщает 14 октября агентство Reuters со ссылкой на представителей сирийских курдов.
Советник администрации Бадран Цзя Курд рассказал, что договор с режимом Башара Асада стал попыткой курдов найти пути защиты «после того, как США «дали зеленый свет» для турецкого наступления».
Издание Al Mayadeen добавило, что войска Асада продвигаются на север страны. Якобы армия Дамаска «без препятствий» проходит блокпосты на курдских территориях.
Справка:
О старте операции «Родник мира» 9 августа объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как заявил Эрдоган, действия турецкой стороны направлены на курдские формирования, которых Анкара считает террористами, а также против запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».
Целью военного вмешательства называется «разрушение зоны, подконтрольной террористам, обеспечение мира и стабильности в Сирии». Перед началом военных действий турецкий лидер поговорил с президентом России Владимиром Путиным, который призвал «тщательно взвесить ситуацию» и не допустить «ущерба общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса». При этом Москва заверила, что не собирается вмешиваться в конфликт. Курдские формирования уже начали ответные военные действия — они поджигают нефтяные месторождения в регионе.