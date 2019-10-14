Циклон с запада принесет в Петербург ливни. Сильный дождь начнется после обеда

Мокрую погоду на вторую половину дня 14 октября обещают петербургские синоптики. О сильном дожде сочли необходимым предупредить в МЧС.

По данным Гидрометцентра, едва накрапывавший ночью дождь днем в некоторых районах может превратиться в ливень. По словам синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, виной тому надвигающийся с запада циклон, Северная столица находится в передней его части. Дожди эксперт прогнозирует во второй половине дня.

В городе до +9, ветер до 10 метров в секунду.

До середины недели погода существенно не изменится.



