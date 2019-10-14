Полиция показала, как налетчик буднично выносил миллионы из Совкомбанка в Колпино

Полиция показала видео сентябрьского нападения на отделение Совкомбанка в Колпино. Попали в кадр оперативного видео и пачки миллионов в банковских упаковках, которые нашли дома у налетчика. Есть в ролике и сам «герой».

Ролик опубликован на сайте ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти утром 14 октября с комментарием официального представителя МВД Ирины Волк. Канва читателям «Фонтанки» хорошо знакома: вечером 17 сентября в кредитное учреждение на улице Ижорского Батальона, 4/35, в Колпино пришел некто в маске с пистолетом. Потребовал, как водится, деньги. Ему выдали 8 миллионов 210 тысяч рублей, подготовленных для инкассации. Было и продолжение истории: 7 октября сотрудники уголовного розыска уже сами пришли в гости — в квартиру на Загородной улице, 43, корпус 4, в том же Колпино. Их интересовал 34-летний уроженец Ростовской области, и не зря: у него нашли 6 миллионов 316 тысяч рублей в банковских упаковках. Остальное предполагаемый налетчик успел потратить. В списке купленного – BMW Х-5, наручные часы Quando, два телефона Huawei и один Samsung. Был в квартире и пневматический пистолет, которым угрожали кассирам.

Сегодня полиция показывает, как буднично-спокойно происходило опустошение банковского сейфа: вот гость в синих джинсах и черной куртке с капюшоном ведет под дулом пистолета двух сотрудниц Совкомбанка. Вместе они заходят в хранилище, где еще одна служащая без лишних промедлений и вопросов вынимает пакеты из сейфа. Налетчик берет их и уходит. Ошарашенные женщины захлопывают за ним дверь хранилища.





А вот уже обыск в квартире задержанного. Точнее, его результат: пачки денег, на одной из которых четко читается — миллион рублей. Таких несколько. Автомобиль, который ростовчанин прикупил себе, впрочем, остался за скобками.

Есть в ролике и сам задержанный (теперь уже арестованный). Вдруг Совкомбанк был не единственной его целью.