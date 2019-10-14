Евросоюз продлил санкции по химоружию в отношении России. Их ввели из-за дела Скрипаля
Европейский союз продлил режим санкционного давления в отношении Сирии и России, который был введен в августе прошлого года.
«Сегодня [14 октября] Совет продлил ограничительные меры со стороны ЕС в отношении применения и распространения химического оружия до 16 октября 2020 года», – сообщается 14 октября на сайте Европейской комиссии.
Ограничения направлены против пятерых человек, связанных с режимом Башара Асада, и еще четверых россиян, которых европейцы считают причастными к нападению в Солсбери. Их имена не называются. Кроме того, в список попала и одна организация – Центр научных исследований Сирии.
«Это решение способствует усилиям ЕС по борьбе с распространением и применением химического оружия, которое представляет серьезную угрозу международной безопасности», – подчеркивают еврочиновники.
Справка:
Инициатива санкционного давления в связи с использованием химоружия активно продвигалась некоторыми странами, например, Францией и Великобританией. Так, ранее МИД Британии призывал европейские страны объединиться против России после применения химического оружия при покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Санкции ЕС были введены 15 августа прошлого года.
Ранее ограничительные меры в отношении России из-за отравления Скрипалей ввели и США. Санкции предусматривают запрет на продажу России продукции и технологий двойного назначения. Предполагается, что если Россия не предоставит гарантий отказа от применения химического оружия, санкции будут ужесточены.
По версии полиции Великобритании, в Солсбери для покушения на Скрипалей приезжали двое россиян, использовавших документы на имена Руслана Боширова и Александра Петрова.