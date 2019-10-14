Евросоюз продлил санкции по химоружию в отношении России. Их ввели из-за дела Скрипаля

Европейский союз продлил режим санкционного давления в отношении Сирии и России, который был введен в августе прошлого года.

«Сегодня [14 октября] Совет продлил ограничительные меры со стороны ЕС в отношении применения и распространения химического оружия до 16 октября 2020 года», – сообщается 14 октября на сайте Европейской комиссии.



Ограничения направлены против пятерых человек, связанных с режимом Башара Асада, и еще четверых россиян, которых европейцы считают причастными к нападению в Солсбери. Их имена не называются. Кроме того, в список попала и одна организация – Центр научных исследований Сирии.

«Это решение способствует усилиям ЕС по борьбе с распространением и применением химического оружия, которое представляет серьезную угрозу международной безопасности», – подчеркивают еврочиновники.



