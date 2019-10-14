Рассеянную жительницу Нижневартовска оштрафуют за сбежавшего бультерьера. Собака набросилась на детей во дворе

Жительнице Нижневартовска, недоглядевшей за бультерьером, придется заплатить штраф за нарушение требований выгула собак. Собака удрала и напала на детей, пока женщина общалась с коммунальными службами.

Нарушительнице грозит штраф 2 тысячи рублей, сообщает 14 октября РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу. В МВД отметили, что дети получили ссадины и ушибы, но родители вправе обратиться в суд, если сочтут, что вред серьезный.

Бультерьер 12 октября напал на девочек 10 и 11 лет, гулявших во дворе школы. Полицейские установили, что хозяйка животного — женщина 1976 года рождения. Она пояснила, что незадолго до инцидента к ней в квартиру пришли сотрудники коммунальных служб. Она отвлеклась, и собака без намордника выбежала на улицу.



