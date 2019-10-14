Под Петербургом бык насмерть забодал пастуха. И ушел за коровами

Мигрант погиб на бычьих рогах в Выборгском районе Ленобласти днем 13 октября. Быка пытались отогнать камнями и палками, но отреагировал он только на свое стадо.

По информации «Фонтанки», агрессивное животное заметил житель Петербурга днем 13 октября, когда поехал в поля неподалеку от своей дачи в Ганино на квадроцикле за водой. В тот момент, когда он подъехал к быку, тот на рогах подкидывал человека: пострадавший был без сознания, а животное – с окровавленной мордой. Петербуржец начал сигналить, кидать в парнокопытное камни и палки, но никакой реакции не последовало. Бык успокоился и ушел, только когда с поля начали уходить коровы.

Как позже объяснила 62-летняя владелица стада из быка и четырех коров, добавляет издание 47News, погибший работал у нее пастухом, она ни разу не видела его пьяным и нареканий к нему не имела. На бешенство фермерша проверяла только коров.

Погибший приехал в Ленобласть из Узбекистана, в стране находился легально и имел разрешение на работу. Ему было 55 лет. За свой труд он получал 25 тысяч рублей.



