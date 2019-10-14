Любители BMX после ночной прогулки в Коломягах вернулись домой с порезанными лицами

Два молодых человека получили порезы на лице и шее, прогуливаясь на окраине Приморского района Петербурга ночью 13 октября. Нападавший ненамного старше, но за последний год привлекался семь раз.

По данным «Фонтанки», 19-летний сын генерального директора компании, которая собирает камеры видеонаблюдения, пришел домой с порезами на лице около четырех часов ночи. В это же время от соседнего, 16-го, дома по Афонской улице в больницу увезли приятеля пострадавшего, ему нож угодил еще и в шею. Также полностью перерезано одно из сухожилий на пальце руки сверстника.

Неподалеку от места происшествия оказался наряд ППС, уже через десять минут подозреваемый был задержан. 21-летний петербуржец последний раз привлекался к ответственности в апреле этого года, за попытку кражи и за вовлечение в этот процесс подростка. Несколько судимостей у него за грабежи и подделку госзнаков автомобилей.

Потерпевшие на вопрос нашего издания об обстоятельствах конфликта не ответили, предпочтя закрыть профиль в соцсети. Судя по их страницам, молодые люди увлекаются спортом, в частности катанием на велосипедах BMX.



