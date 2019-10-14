Бывшему хоккеисту СКА сожгли «Ягуар» под окнами дома на Московском проспекте

В Петербурге сгорел автомобиль бывшего хоккеиста СКА Пахрудина Гимбатова. Полиция получила видеозапись и возбудила уголовное дело по поджогу.

Как стало известно «Фонтанке» 14 октября, о пожаре во дворе 155-го дома по Московскому проспекту очевидцы сообщили накануне в четвертом часу утра. Припаркованный «Ягуар» Гимбатова обгорел частично, огонь не смог охватить весь салон.

Машину потушили. Ее осмотрела следственно-оперативная группа. Некоторые детали «Ягуара» изъяли на экспертизу. Пожар попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения. Уголовное дело в УМВД Московского района возбудили по статье 167 «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Ущерб экс-хоккеистом оценен в 1,4 млн рублей.

32-летний Пахрудин Гимбатов является воспитанником петербургского хоккея. Карьеру профессионального игрока начинал в СКА. Карьеру в Континентальной хоккейной лиге заканчивал в череповецком клубе «Северсталь». Последней командой Гимбатова стал эстонский «Калев». Карьеру игрока он закончил из-за травмы.



