Задержанного в Колпино из отдела полиции увезли истекающим кровью. Лезвие он принес во рту

Не дождавшись административного протокола за мелкое хулиганство, житель Колпинского района Петербурга уехал из отдела полиции в больницу. У него перерезаны сосуды на левой руке.

По данным «Фонтанки», 36-летний колпинец оказался в 55 отделе полиции днем 13 октября, оформления протокола он дожидался в помещении, для этого не предназначенном. В отделе в это время находились четверо полицейских. В какой-то момент задержанный вытащил изо рта лезвие от бритвы, а уже через несколько секунд оказался в луже крови. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Выяснять обстоятельства произошедшего в отдел поехал Следственный комитет. Раненый шесть лет назад был судим за оскорбление представителя власти, а два года назад – за угрозу убийством.

«С травмой предплечья мужчина был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», – добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



