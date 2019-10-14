У нейрохирурга с медицинской точностью вскрыли квартиру на Космонавтов: ущерб — почти 5 млн рублей

Квартиру врача обворовали в Московском районе Петербурга. Служебная собака Жасмин не смогла взять след того, кто поживился почти на 5 млн рублей.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), в квартиру на седьмом этаже 25-этажки на проспекте Космонавтов вор проник, пока хозяева отлучились на выходные. Примечательно, что способом проникновения внутрь стал отжатый стеклопакет. Домушнику пришлось попотеть: в «трешке» его прежде всего заинтересовал металлический сейф, вскрыв который, злоумышленник извлек 1 миллион рублей, 12 тысяч долларов США и ювелирные изделия почти на 3 млн рублей. Общий ущерб составил более 4,7 млн рублей.

Заявление в обед 13 октября принес 47-летний заведующий отделением нейрохирургии городской больницы №26.

Входная дверь квартиры оборудована охранной сигнализацией, которая не сработала. На место выезжал кинолог со служебной собакой, но Жасмин довела до общего балкона пятого этажа и след потеряла. Возможно, более информативными окажутся кадры с камеры видеонаблюдения.





«Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 4 УК РФ (кража). Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника», – добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.