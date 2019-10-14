Роструд напомнил, что за работу в праздничные дни сотрудники должны получить двойную оплату

Перед длинными ноябрьскими выходными в Роструде напомнили, что сотрудник имеет право получить от работодателя оплату в двойном размере, если трудится в нерабочие и праздничные дни.

Ведомство напомнило, что работа в такие дни возможна в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника.

«Сдельщикам за выход на работу в праздники должны платить не менее чем по двойным расценкам, а для сотрудников, чей труд оплачивается по тарифам, — в размере не менее двойной тарифной ставки», — цитирует 14 октября сообщение Роструда РИА Новости.

В Роструде отметили, что существуют ситуации, когда сотрудника могут привлечь к работе в праздники без его согласия. В частности, речь идет о предотвращении катастрофы, производственной аварии и несчастных случаев, а также при введении чрезвычайного или военного положения.





Работников могут привлечь к работе в выходные и праздники, если это прописано в коллективном или трудовом договорах. Только в особом порядке к работе в выходные можно привлечь следующие категории сотрудников: инвалиды, женщины с детьми до трех лет, матери-одиночки с детьми до пяти лет, сотрудники, воспитывающие детей-инвалидов или ухаживающие за больными членами семей, а также отцы-одиночки, опекуны и попечители несовершеннолетних.

4 ноября отмечается День народного единства, и он приходится на понедельник. Поэтому россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября включительно. Однако 1 ноября, в пятницу, сокращённого рабочего дня не будет, поскольку он не предпраздничный. Всего в ноябре будет 10 выходных дней.