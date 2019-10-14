Царский пятак пропал в Пушкине. Монета александровских времен стоит сотни тысяч рублей

Царские деньги украли из квартиры в Пушкинском районе Петербурга. Пять дореволюционных рублей несопоставимы по стоимости с современными: ущерб для владельца оказался значительным.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), житель Пушкина принес заявление о краже в полицию утром 13 октября. Вернувшись в квартиру на Захаржевской улице, 11, после двухдневной отлучки, он увидел, что окно его квартиры на первом этаже отжато. Чуда не случилось: из помещения пропали ювелирные изделия. Нашел преступник и царскую монету достоинством 5 рублей 1886 года выпуском.

Перечень украшений хозяин еще не составил, но, с учетом дореволюционных денег, он оценил стоимость понесенного ущерба минимум в 400 000 рублей.



