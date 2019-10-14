Власти и оппозиция договорились немедленно прекратить протесты в Эквадоре. Политику субсидий на топливо пересмотрят

Представитель ООН в Эквадоре Арно Пеналь, выступающий посредником на переговорах президента Ленина Морено с представителями индейского движения, заявил на совместном выступлении, что стороны договорились о немедленном прекращении конфронтации.

«В результате диалога устанавливается новый декрет, который отменяет действие декрета 883 (Субсидии на топливо – Прим.ред.). Для этих целей организуется комиссия, в состав которой будут входить участники организаций индейского движения, участники настоящего диалога и представители правительства страны ... Данным соглашением отменяются мобилизация (индейского населения — Прим.ред.) и экстренные меры на территории страны», – цитирует Пеналя 14 октября РИА Новости.

Глава Конфедерации индейских национальностей CONAIE Хаиме Варгас, выступая после Пеналя, обратил внимание собравшихся на нарушения прав человека в ходе разгона демонстраций и напомнил о требовании отставки министров обороны и внутренних дел.

Ранее Эквадор считался одной из самых спокойных стран в регионе. Нынешний, первый случай столь массовых протестов в стране со времен 1960-1970-х, связан с резким повышением цен на топливо. Из-за отказа от госсубсидий цены на самый популярный в стране бензин выросли с 1,85 доллара за галлон (3,785 литра) до 2,39, а на дизельное топливо — с 1,03 доллара до 2,30. Паника и спекуляции взвинтили цены вдвое и даже выше.

Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. По информации индейского движения, задержаны более тысячи человек, две тысячи ранены, сто человек пропали без вести, более десяти погибли. Президент Эквадора Ленин Морено объявлял режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.



