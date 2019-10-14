В России снизилась смертность от употребления алкоголя. За восемь лет на 30 процентов

Смертность россиян от последствий употребления алкоголя за восемь лет снизилась более чем на 30 процентов. Об этом 14 октября сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения.

По данным Минздрава, в 2010 году число смертей по причине алкоголя составляло 47,5 человека на 100 тысяч населения, а к 2018 году этот показатель упал до 33,2 человека на 100 тысяч.

Согласно статистике Минздрава, в 2018 году почти 76 тыс. россиян впервые был поставлен диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз». За медицинской помощью в связи со злоупотреблением алкоголя обратились более 2 млн человек по всей России.

Ранее сообщалось, что наибольшее количество человек погибают от алкоголя в Чукотском автономном округе, а также в Магаданской, Ивановской и Ярославской областях. Позднее в Магадане связали высокое потребление алкоголя с неблагоприятными климатическими условиями и ограниченным досугом.



