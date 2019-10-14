В Екатеринбурге огласили первые результаты выборов площадки для храма. Побеждает территория приборостроительного завода

В Екатеринбурге 60% участников выборов места для строительства собора Святой Екатерины проголосовали за территорию бывшего приборостроительного завода. Об этом 14 октября cообщает ТАСС со ссылкой на председателя городской избирательной комиссии Вадима Антошина.

Он отметил, что первые результаты стали известны после подсчета 15 тысяч бюллетеней к 04:30 по местному времени (02:30 мск). Окончательные итоги голосования, по словам Антошина, станут известны не ранее восьми утра (06:00 мск).

Участок бывшего приборостроительного завода располагается на улице Горького, 17 в историческом центре города. Накануне экзитполы предсказали его лидерство среди других площадок для храма — к 20:00 (18:00 мск) за него проголосовали 43,23%. Территорию за Макаровским мостом тогда поддержали 27,19%.

По данным екатеринбургского избиркома, к восьми вечера в голосовании приняли участие 97,4 тысячи человек.

Намерение построить храм на месте сквера у Драмтеатра вызвало мощную волну протестов, митинги превратились в уголовное дело о массовых беспорядках. Президент Владимир Путин предложил решить судьбу стройки с учетом общественного мнения, а потом и поговорил с патриархом Кириллом. ВЦИОМ посчитал, что против храма выступают только 18% жителей, но три четверти точно против храма в сквере.



