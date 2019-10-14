ВМС США поздравили с годовщиной фотографией российского крейсера «Пётр Великий»

Конгрессмен Брайан Маст поздравил Военно-морские силы США с очередной годовщиной основания. Республиканец опубликовал пост в Twitter, сопроводив его фотографией корабля. Пользователи заметили, что конгрессмену приглянулся российский крейсер «Пётр Великий».

The two great traditions of Oct. 13: Celebrating the U.S. Navy's birthday and tweeting out photos of Russian ships to celebrate the U.S. Navy's birthday https://t.co/XZy7a2a2Ic — Dave Brown (@dave_brown24) October 13, 2019

«С днем рождения, ВМС США! Мы благодарим всех мужчин и женщин, которые служат для обеспечения безопасности наших вод», – гласил поздравительный текст с фотографией крейсера. Редактор издания Politico Дэйв Браун обратил внимание на запись, сделал ретвит и указал Масту на ошибку.

«Две великие традиции 13 октября: празднование дня рождения Военно-морского флота США и публикация в Twitter фотографий российских кораблей в честь дня рождения Военно-морского флота США», – иронично добавил редактор. Конгрессмен поспешил изменить свой пост и заменил картинку крейсера на официальное видео ВМС США.





В ноябре 2018 года американское издание The National Interest представило рейтинг пяти самых смертоносных кораблей ВМФ России. Первое место в списке журналисты присудили «Петру Великому», предназначенному для «преследования и нейтрализации американских авианосцев».

13 октября ВМС США отметили 244 годовщину со дня своего основания.