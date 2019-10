ВМС США поздравили с годовщиной фотографией российского крейсера «Пётр Великий»

Конгрессмен Брайан Маст поздравил Военно-морские силы США с очередной годовщиной основания. Республиканец опубликовал пост в Twitter, сопроводив его фотографией корабля. Пользователи заметили, что конгрессмену приглянулся российский крейсер «Пётр Великий».

The two great traditions of Oct. 13: Celebrating the U.S. Navy's birthday and tweeting out photos of Russian ships to celebrate the U.S. Navy's birthday https://t.co/XZy7a2a2Ic