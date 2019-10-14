СМИ: США не успели вывезти 50 особо опасных террористов ИГ. Боевики разбегаются из тюрем в Сирии, которые охраняли курды

Пятьдесят особо опасных боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» сбежали, воспользовавшись военной операцией Турции в Сирии. Об этом 14 октября сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Боевиков планировали вывезти Соединенные Штаты, однако не успели. Террористы содержались в тюрьмах под надзором курдов из коалиции «Силы демократической Сирии». Они сбежали, после того, как на северо-востоке страны началась паника и беспорядки в связи с турецкой операцией «Родник мира».

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека о том, что из лагеря Айн-Исса сбежали сотни членов семей боевиков «ИГ». Турецкое агентство Anadolu назвало даже большие цифры — по его версии, побег совершили порядка 5 тысяч человек, из которых 2 тысячи были террористами и членами их семей. Курды ранее предупреждали, что в условиях турецкой агрессии не смогут охранять пенитенциарные учреждения. Побег из лагерей турецкое СМИ связывает с поджогом, осуществленным местными боевиками. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отрицает информацию о побеге заключенных, считая, что это слухи, цель которых – спровоцировать против Турции Запад и США. Он также заявляет, что 24 часа находится на связи с российским президентом, консультируясь «в случае проблем».



