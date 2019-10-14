В России отключают аналоговое телевещание в 21 регионе. В списке Петербург и Ленобласть

Аналоговое вещание в рамках финального этапа перехода на цифровое телевидение 14 октября отключат в 21 регионе России, следует из плана Минкомсвязи.

Согласно плану, в рамках финальной волны аналоговое вещание отключат в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Крыму и Севастополе, в Челябинской, Астраханской, Псковской, Саратовской и других областях.В Сибири отключения пройдут в Забайкалье и на Алтае, на Северном Кавказе — в Дагестане и Ингушетии. На цифровое телевидение также перейдут Карелия, Татарстан и Башкирия.

По данным ТАСС, в этот день трансляцию прекратят федеральных каналов прекратят более трех тысяч аналоговых передатчиков.

Заключительный этап перехода регионов на цифровое телевидение должен был завершиться еще в июне. Сроки решили сдвинуть. Причины не уточнялись.



