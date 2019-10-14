«Велком ту Евро-2020»: как Россия празднует выход сборной по футболу на Чемпионат Европы

Воскресная победа сборной России по футболу порадовала зрителей досрочным выходом на Евро-2020. Седьмой подряд выигрыш команды под руководством Станислава Черчесова заставил россиян вспомнить подзабытый с лета 2018-го мем из песни Шнурова «Ты просто космос, Стас!» и пририсовать «усы надежды» ко всем попавшимся под руку матрешкам.

Пытаясь вспомнить, когда еще такое было, победу вместе с футболистами празднуют и крупные организации, и отдельные фанаты.

Останкинская телебашня в Москве «обернулась» портретами игроков сборной. «Мы на Евро! Спасибо, парни!» – бежала по ней многометровая надпись.





Ей «подмигнул» цветами российского флага стадион «Газпром Арена» в Петербурге.

А Лахта Центр» объявил, что «в честь успешного выхода футбольной сборной России на чемпионат Европы 2020» запустил праздничную подсветку и, как мы уже писали, впервые включил бегущие огни.

Но не только небожителям праздновать радостное событие. Рядовые фанаты не отстают — и соцсети полнятся мемами и гифками, от извечного балабановского «Мальчик, водочки нам принеси, мы на евро летим!» до красной дорожки к стадиону с большой надписью «Велком ту Евро-2020» и рекламы одной из торговых сетей, переделавшей свой логотип под футбольный мяч.

Сборная России даже слишком легко прошла отбор на Евро-2020 ?



Помните, когда такое было в последний раз? pic.twitter.com/lFfZH7LfO4 — SPORT24.ru (@sport24_ru) 13 октября 2019 г.

Поздравил футболистов с победой и премьер-министр Дмитрий Медведев — скупо, по-мужски. «Кипр — Россия 0:5! Поздравляю сборную России по футболу с выходом на ЧЕ-2020. Ждем такой же красивой игры в следующем году на чемпионате Европы!» – появилось на его стене во «ВКонтакте».

Напомним, Россия разгромила Кипр за счет голов Дениса Черышева (9 и 90 минуты), Магомеда Оздоева (22), Артёма Дзюбы (79) и Александра Головина (89). XVI чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах стран – членов УЕФА, в том числе в Петербурге.