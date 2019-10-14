Маленькую «Мазду» под Петербургом придавило колесом грузовика с мощной трубой

Впечатляющее, хоть и не серьёзное ДТП произошло под Петербургом. Его последствия демонстрирует, очевидно, один из участников.

Утром 13 октября у посёлка Дружная Горка Гатчинского района Ленобласти на крутом повороте прицеп с трубой длиной 20-25 метров «на одном тросовом соединении выносит на встречную полосу», рассказывает Александра в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Встречной «Мазде», по её словам, было не избежать столкновения.

«Повезло, пострадал только автомобиль», – добавляет Александра. По её мнению, ДТП спровоцировало халатное отношение к перевозке негабаритного груза: «ни сопровождения, ни регулировщиков, не реверсивного движения».





Участники сообщества возражают: «Вообще-то, его не вынесло на встречку, это радиус поворота». По словам Артёма, для перевозки подобного груза сопровождение не требуется, достаточно разрешения, плюс автомобиль был оборудован предупреждающими знаками.