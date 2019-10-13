На улицы столицы Эквадора выходят военные: протестующие захватывают СМИ

Президент Эквадора приказал военным подразделениям дежурить на улицах столицы государства Кито на время 24-часового комендантского часа. Как сообщает 13 октября агентство Associated Press, решение стало следствием атак на правительственные здания и офисы СМИ.

Круглосуточное дежурство будет вестись у зданий электростанций и больниц. На вторую половину воскресного дня запланированы переговоры лидеров протеста с правительством.

Ранее Эквадор считался одной из самых спокойных стран в регионе. Нынешний, первый случай столь массовых протестов в стране со времен 1960-1970-х, связан с резким повышением цен на топливо. Из-за отказа от госсубсидий цены на самый популярный в стране бензин выросли с 1,85 доллара за галлон (3,785 литра) до 2,39, а на дизельное топливо — с 1,03 доллара до 2,30. Паника и спекуляции взвинтили цены вдвое и даже выше.

Глава государства заявил, что порядок будет восстановлен по всей стране, некоторые встречные меры будут приняты — но не в отношении субсидий на топливо.



