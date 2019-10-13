«Активности не проявляет». Стала известна судьба енотовидной собаки из Невы

Судьбой енотовидной собаки, выловленной из Невы под Володарским мостом 12 октября, вместе с реабилитационным центром для животных «Дорога домой» были обеспокоены тысячи петербуржцев: информация разлетелась по соцсеям и СМИ. Вечером 13 октября загадку раскрыл центр «Велес».

Животное доставили в карантинный центр диких животных в воскресенье, оно находится под наблюдением.

«При визуальном осмотре всё цело, активности совсем не проявляет», – сообщают в «Велесе». Накануне в реабилитационном центре «Дорога домой» отмечали, что животное совсем выбилось из сил.





Енотовидная собака – единственный представитель семейства псовых, залегающий на зиму в спячку.