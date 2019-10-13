Мчал по запретным путям: на Шлиссельбургском «Гелендваген» устроил смертельное ДТП

Пожилой мужчина погиб под колёсами культового внедорожника воскресным вечером в Невском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 13 октября около 19:55 на Шлиссельбургском проспекте, 4, мужчина 1981 года рождения на «Мерседесе» наехал на мужчину 1948 года рождения. Пешеход скончался на месте.

По предварительным данным ОГИБДД по Невскому району, наезд был совершён в зоне пешеходного перехода.





Подробности рассказывает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». «Гелендваген», скорее всего, мчался по трамвайным путям, хотя разметка в этом месте запрещает выезд на них. Пешеход же находился посередине проезжей части.