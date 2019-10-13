Вторжение Турции в Сирию: курды заявляют о побеге террористов и объединяются с войсками Асада на российской базе

Активные военные действия, развернутые Турцией на севере Сирии, приводят к человеческим жертвам. Как передает Русская служба BBC со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате воскресных авиаударов 13 октября погибли не менее 26 мирных жителей, а всего с начала операции свои дома, по оценкам ООН, покинули около 130 тысяч человек. Идет речь о гуманитарном кризисе и вероятной волне беженцев. На эти перспективы отреагировала, в частности, Франция. О непозволительной ситуации заявил президент Эммануэль Макрон, созвав срочное заседания совбеза страны.

Сирийское агентство SANA сообщило о 70 пострадавших в ходе удара по колонне автомобилей на крытом рынке в городе Рас Аль-Айн 13 октября. Среди 11 погибших могли быть иностранные журналисты из Франции и Бразилии, уточняет ливанское агентство AlMayadeen.

Как сообщает AFP, курды достигли соглашения с Дамаском о размещении сирийских войск близ границы с Турцией. Ранее о планах объединения сирийских сил и, возможно, России, заявлял глава Пентагона Марк Эспер, комментируя срочный вывод американских военных. По данным агентства Reuters, переговоры сирийского правительства и «Сил демократической Сирии» прошли на российской авиабазе Хмеймим. Также в воскресенье было зафиксировано значительное продвижение войск Асада на курдские территории — те не оказывали сопротивления, по всей видимости, в результате достигнутой договоренности.

Одновременно в иностранных СМИ появилась информация Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека о том, что из лагеря Айн-Исса сбежали сотни членов семей боевиков «ИГ» (организация, запрещенная в России). Турецкое агентство Anadolu назвало даже большие цифры — по его версии, побег совершили порядка 5 тысяч человек, из которых 2 тысячи были террористами и членами их семей. Курды ранее предупреждали, что в условиях турецкой агрессии не смогут охранять пенитенциарные учреждения. Побег из лагерей турецкое СМИ связывает с поджогом, осуществленным местными боевиками. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отрицает информацию о побеге заключенных, считая, что это слухи, цель которых – спровоцировать против Турции Запад и США. Он также заявляет, что 24 часа находится на связи с российским президентом, консультируясь «в случае проблем».



