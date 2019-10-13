Каршеринг и микроавтобус столкнулись на путях под Гатчиной, остановив электрички

Микроавтобус и каршеринговый автомобиль столкнулись вечером 13 октября на железнодорожных путях в Гатчинском районе Ленобласти.

По информации 47news, авария произошла в девятом часу вечера на железнодорожном переезде на «Южном полукольце» в районе кладбища в Пижме. Дорогу не поделили микроавтобус «Ниссан» и белый каршеринговый «Рено Логан».

Информация о пострадавших уточняется. По данным очевидцев из группы «Авто Гатчина» «ВКонтакте», два человека госпитализированы.





Из-за аварии на некоторое время встали электропоезда на лужском направлении. В 20:56 движение было восстановлено. ДТП задержало пять составов, в том числе псковскую «Ласточку». Её опоздание оценивается в 16 минут. У других электричек задержки существеннее – от 20 минут до 1 часа 10 минут. Вероятно, они успеют наверстать время в пути и на конечную станцию придут вовремя.