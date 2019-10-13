Лахта Центр сияет как новогодняя елка: в честь сборной России впервые побежали огни

В Петербурге ярко поздравляют сборную России по футболу с досрочным выходом в финальную часть чемпионата Европы 2020. В честь разгрома команды Кипра 13 октября небоскреб Лахта Центр запустил праздничную подсветку и впервые включил бегущие огни.

Как писала «Фонтанка», выездной матч против Кипра состоялся в воскресенье. Подопечные Станислава Черчесова выиграли со счётом 5:0. Голы забили Денис Черышев (9 и 90 минуты), Магомед Оздоев (22), Артём Дзюба (79) и Александр Головин (89). Санкт-Петербург примет четыре матча чемпионата Европы 2020: три игры группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля).





В конце сентября в Лахта Центре начали тестировать медиафасад – масштабный арт-объект, включенный в общую систему архитектурной подсветки небоскреба.