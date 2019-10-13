Протестующие в Гонконге выработали новую тактику флешмобов – «цвести везде»

Гонконгские протестующие применили новую тактику – blossom everywhere, что можно перевести как «цвести везде», которая подразумевает стихийное появление небольшими группами во множестве разных локаций по городу. Цель такого поведения – уменьшить число задержанных: полицейские силы растягиваются, в городе создается беспорядок.

Как сообщает 13 октября The Guardian, по новой тактике, которая не имеет конкретных лидеров и координируется через форумы, многие протестующие остаются в своих районах, где они могут скрыться от полиции пешком или на автобусе.

Акция является ответом на действия транспортной компании MTR, закрывшей подземку целиком после многотысячных протестов 4 октября. Она до сих пор работает наполовину, некоторые станции закрываются раньше обычного.

На метрополитен гонконгцы традиционно возлагали большие надежды. Например, предыдущая их протестная практика называлась «будь водой» (обыгрывается цитата Брюса Ли о том, как скрыться от врага): метро позволяло быстро пересекать гонконгскую гавань, сбежав от полиции.





Тем не менее в воскресенье, 13 октября, город пережил новые массовые задержания, впрочем, действительно не такие масштабные, как прежде. Вандалы в масках портили имущество бизнесменов, подозреваемых в симпатиях к Пекину.

Напомним, крупнейшие в истории Гонконга акции протеста продолжаются с начала лета. Их корень — в вопросах автономии и свобод территории, гарантированных бывшей британской колонии при возврате ее Китаю.