На дороге в Ленобласти погиб медвежонок

Если лоси на трассах нашего региона осенью встречаются довольно часто, то медведи в этом отношении – по-настоящему редкие звери. Однако и с ними происходят ДТП.

Фотографии медвежонка, погибшего у деревни Маттия в Кингисеппском районе Ленинградской области появились на портале «Кингисепп Сегодня» и в паблике «Дорожный Контроль Ленинградская Область» «ВКонтакте». Местные жители заметили погибшее животное утром 13 октября. Вероятно, предполагают они, причиной смерти стало ДТП.

За сбитого медведя на водителя налагается штраф в размере 60 тыс. рублей, напоминает издание, за лося — 80 тыс. рублей, за косулю — 40 тыс. рублей, за кабана — 30 тыс. рублей.



