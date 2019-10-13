Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020

Победой футбольной сборной России завершился выездной матч 8 тура отборочного этапа Чемпионата Европы против Кипра в воскресенье, 13 октября. Подопечные Станислава Черчесова выиграли со счётом 5:0.

Голы забили Денис Черышев (9 и 90 минуты), Магомед Оздоев (22), Артём Дзюба (79) и Александр Головин (89).

Благодаря этой победе сборная России досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

XVI чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах стран – членов УЕФА. Единственным городом-участником от России стал Санкт-Петербург, который примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля).



