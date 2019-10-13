Электрический Jaguar провалил «лосиный тест»

Электромобиль Jaguar I-Pace не смог безупречно выполнить маневр «двойная переставка», он же «лосиный тест». Хотя этот тест в большинстве стран не входит в программу обязательных проверок, эксперты считают его важным индикатором общей безопасности автомобиля.

Издание Motor1 опубликовало 13 октября ролик, на котором видно, как при последовательном выполнении теста со все большей скоростью у электромобиля возрастает недостаточная поворачиваемость (снос), что в определенным момент приводит вообще к блокировке передних колес. Другими словами, при экстренном маневре уклонения от неожиданного препятствия на скорости в 77 км/ч и выше I-Pace становится практически неуправляемым.

Результаты теста выглядят тем более неожиданными, что Tesla Model X – основной конкурент «Ягуара» – справилась с аналогичным заданием успешно, хотя она значительно тяжелее и габаритнее «британца».





Впрочем, поскольку «лосиный тест» не является официальным, к тому же в данном случае его проводили журналисты, его результаты автопроизводители могут просто игнорировать. Более того, пишет Motor1, нет сомнений, что многие популярные модели также не лучшим образом показывают себя в подобных испытаниях, тем более когда речь идет о кроссоверах. Например, недавно практически завалился на подобном тесте Porsche Macan.

Тест на скоростную двойную перестановку стали называть «лосиным» с легкой руки шведских журналистов, когда в 1997 году корреспондент журнала Teknikens Varld Роберт Коллин, выполняя переставку, умудрился перевернуть на крышу Mercrdes A-Class. Именно тогда, рассказывая о неудачном маневре, швед и употребил впервые выражение «уклоняться от лося». Фраза «лосиный тест», что называется, пошла в народ, а «Мерседесу» пришлось вносить изменения в конструкцию A-Class, чтобы улучшить устойчивость и управляемость машины.