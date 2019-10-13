«Что за фигню ты ставишь?». Диджея из Ленобласти убили за музыку

Стали известны подробности убийства диджея ночью 13 октября в кафе в городе Кировск в Ленинградской области.

Скриншот видео 47news

По информации 47news, один из посетителей заведения на Ладожской улице стал требовать сменить музыку. К мужчине за звуковым пультом он приставал с вопросом типа: «Что за фигню ты ставишь?». В оригинале фраза звучала куда менее цензурно.





Диджей, вероятно, из-за иммунитета к подобным посетителям к требованиям не прислушался и в какой-то момент получил удар ножом в сердце. Позднее он скончался в больнице.

Официант, выбежавший из служебного помещения с кухонным тесаком, якобы является братом погибшему. На кадрах видно, как посетители кафе сдерживают его, тем временем диджей делает пару шагов и падает позади.