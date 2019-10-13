Впервые в истории комментарий в YouTube собрал миллион лайков. Это была шутка

Комментарий на видеохостинге YouTube впервые в истории сайта собрал больше миллиона лайков.

Пользователи оценили высказывание американского музыканта Сета Эвермана, оставленное им под клипом певицы Билли Айлиш. Он пошутил ещё в апреле 2019 года, и к настоящему моменту его комментарий набрал рекордную популярность.

Эверман написал: «I’m the bald guy» («Я лысый парень») под песней Bad Guy («Плохой парень»), где есть слова «I’m the bad guy». Позже музыкант сделал кавер на эту песню с использованием щётки для мытья посуды и сковороды.





Сам клип в YouTube набрал почти более 585 миллионов просмотров, 10 миллионов лайков и 676 тысяч дизлайков.