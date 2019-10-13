В российском Совбезе подсчитали число жертв терактов. За год – 9 тысяч человек

Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков назвал общее число жертв крупных терактов, совершенных в 2019 году во всех странах мира. В интервью «Российской газете», он сообщил, что от рук террористов скончались 9 тысяч человек, свыше 11 тысяч получили ранения, а всего крупных терактов было 2 тысячи.

Если же говорить о событиях последних двух лет, то действия террористов затронули около 70 государств, но «основными их целями остаются страны, внесшие наибольший вклад в борьбу с международным терроризмом».

По словам Кокова, угроза создания террористического квазигосударственного образования в настоящее время нейтрализована, однако боевики не собираются сдаваться и строят планы в отношении других регионов и континентов. Кроме того, террористы осваивают новые технологии, вроде беспилотников, а также вмешиваются в работу автоматики на стратегически важных объектах, например, транспортных и топливно-энергетических систем – для создания аварий.



